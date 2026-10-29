Un informe de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional determinó que no fue posible establecer la autenticidad de las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), incorporadas a la investigación por presuntos sobornos.

Ads

Puede interesarte

El estudio señaló limitaciones que impidieron obtener una conclusión definitiva sobre el origen y la integridad del material. Entre ellas, identificó una interrupción de la cadena de custodia anterior a la recepción de los archivos por parte de los peritos.

Detectaron cortes e indicios de regrabación

Los especialistas encontraron características compatibles con una transferencia acústica, es decir, con la posibilidad de que los audios fueran reproducidos y grabados nuevamente.

También registraron discontinuidades e inconsistencias sonoras que no se corresponden con un registro continuo. Según el informe, estas particularidades podrían estar vinculadas con cortes, intervenciones o procesos de edición posteriores.

Ads

El análisis tampoco permitió descartar una eventual manipulación ni el uso de inteligencia artificial para modificar o generar voces. Esto no acredita que esas herramientas hayan sido utilizadas, sino que el material disponible no permitió excluir esa posibilidad.

En consecuencia, los expertos no pudieron validar las grabaciones ni atribuir técnicamente las voces a los imputados. Los peritos de las partes coincidieron en que los elementos examinados resultaban insuficientes para alcanzar una conclusión definitiva.

Qué se investiga

La causa se inició tras la difusión de grabaciones adjudicadas a Spagnuolo que describían un supuesto mecanismo de cobro de sobornos a prestadores y droguerías, relacionado con la compra de medicamentos.

Ads

En uno de los fragmentos se mencionaba un presunto destino de parte de esos fondos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Esa referencia forma parte del contenido atribuido a las grabaciones y no constituye una acreditación judicial de los hechos. Según la información consignada, la funcionaria no estuvo imputada.

La defensa del exdirector de ANDIS había cuestionado el origen del material y planteado que podía haber sido editado o generado mediante inteligencia artificial, lo que motivó la realización del estudio.

La investigación continuará bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá valorar las conclusiones y las pruebas pendientes. La imposibilidad de autenticar los audios no demuestra que sean falsos ni implica, por sí sola, el cierre de la causa.