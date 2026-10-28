El Gobierno de Estados Unidos decidió retrasar la extradición del ex mandatario venezolano Nicolás Maduro a la Argentina para que sea indagado por crímenes de lesa humanidad que se tramita en los tribunales de Comodoro Py.

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El Departamento de Estado, envió una nota a la Embajada Argentina para responder a la solicitud que fue presentada por el juez federal Sebastián Ramos en febrero, en el que solicitaba que Maduro sea trasladado al país para declarar.

En esta señalan que los Estados Unidos han decidido “posponer el examen de dicha solicitud, dado que Maduro Moros se encuentra actualmente sometido a un proceso judicial” en su territorio.

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La decisión del organismo que encabeza Marco Rubio, se enmarcó en el artículo 13, párrafo 2, del Tratado de Extradición firmado por Argentina y Estados Unidos.

Dicho articulo establece que uno de los dos países, que en este caso es Estados Unidos, tiene la facultad de postergar los tramites de extradición relativos a una personas que se encuentre sometida a un proceso judicial o que esté cumpliendo una condena en su propio territorio.

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Y este aplazamiento se puede extender hasta que haya terminado el proceso de la persona reclamada en dicho país o hasta que la persona haya completado el cumplimiento de la condena impuesta.

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La administración estadounidense reconoció la importancia que el Gobierno nacional otorga a este caso, y advirtió que una vez que concluya el proceso judicial en Estados Unidos “ofrecerán una respuesta adicional respecto a la solicitud”.

Nicolás Maduro luego de ser capturado a principios de año a manos de Estados Unidos, se encuentra alojado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York a la espera del juicio. Donde es acusado de múltiples cargos por narcotráfico, tráfico de armas y tortura contra opositores.

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El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York informó que el debate está programado para comenzar el 14 de junio de 2027.

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Por otro lado, la causa en Argentina se inició en 2023 tras una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) por delitos de lesa humanidad, enmarcada en el principio de jurisdicción universal.

Además de Maduro, también son investigados el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, el ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Justo Noguera Pietri y otros 13 funcionarios del régimen.