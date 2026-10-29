El ministro de Economía destacó que el régimen ya reúne 48 proyectos por casi US$210.000 millones. Además, proyectó US$55.000 millones adicionales en exportaciones y anticipó un fuerte crecimiento de las ventas externas de energía y minería.

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Luis Caputo afirmó que las inversiones previstas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) le darán previsibilidad a la economía argentina y permitirán evitar futuras dificultades cambiarias.

“Estas inversiones garantizan que ya no tengamos esas dificultades”, sostuvo durante la primera ronda de negocios del RIGI, realizada en Rosario, ante empresarios, inversores, representantes de la minería, contratistas y cámaras empresariales.

Según detalló el funcionario, hasta el momento se presentaron 48 proyectos por casi US$210.000 millones, una cifra que espera que aumente en los próximos meses. De acuerdo con su planteo, el ingreso de capitales permitirá asegurar un flujo de inversiones para los próximos años.

El sector de petróleo y gas concentra 21 iniciativas por US$158.110 millones, mientras que la minería reúne otros 18 proyectos por US$47.802 millones. El resto corresponde a energía eléctrica, infraestructura, tecnología y siderurgia.

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Caputo también señaló que durante el año las inversiones vinculadas al régimen alcanzaron los US$7.700 millones. Además, destacó el alcance federal del programa y afirmó que participan empresas de todas las provincias, incluso de aquellas que no adhirieron al esquema.

El titular de Economía sostuvo que los proyectos aprobados bajo el RIGI podrían generar US$55.000 millones adicionales en exportaciones. También proyectó que las ventas externas de energía y minería alcanzarían los US$50.000 millones anuales hacia 2030.

En paralelo, Caputo vinculó la política económica con la reducción de la carga impositiva sobre el sector privado. “Ya le devolvimos más de US$100.000 millones al sector privado”, afirmó, y estimó que para 2031 esa cifra podría llegar a los US$500.000 millones.

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Durante su exposición, el ministro presentó al RIGI como una herramienta para consolidar la estabilidad y dar previsibilidad a la economía, con el ingreso de inversiones y el crecimiento de las exportaciones como ejes centrales.