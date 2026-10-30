El Gobierno nacional decidió incrementar los subsidios destinados a las empresas de colectivos para evitar que los mayores costos del servicio se trasladen al precio del boleto. La medida apunta a contener el impacto del transporte público sobre la inflación y garantizar la continuidad de las prestaciones.

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La decisión fue acordada durante una reunión entre la Secretaría de Transporte y representantes de las cámaras empresarias del sector, que venían reclamando una actualización de los fondos estatales ante el incremento de sus gastos operativos.

De esta manera, las 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense mantendrán el boleto mínimo en $742,81, mientras que el Estado destinará mayores recursos para compensar a las compañías.

El acuerdo contempla una actualización mensual de la estructura de costos desde octubre hasta enero, con el objetivo de sostener las tarifas sin modificaciones durante ese período.

La situación será diferente para los usuarios de los colectivos que dependen de otras jurisdicciones. A partir del domingo 1° de noviembre, las líneas de la Ciudad de Buenos Aires tendrán un incremento del 3,9%, con un boleto mínimo de $956,37. En tanto, los servicios provinciales registrarán una suba del 5,02%, que llevará la tarifa inicial a $1.276,08.

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Esta diferencia profundizará la brecha entre los valores que pagan los pasajeros según la jurisdicción de cada recorrido.

La decisión nacional llega después de varios meses de tensión con las empresas de transporte, que advirtieron sobre dificultades económicas para mantener las frecuencias habituales. Las cámaras empresarias sostienen que el valor actual del pasaje resulta insuficiente para afrontar los costos del sistema.

Además, el sector reclama una deuda estimada en $40.000 millones, que el Ejecutivo ofreció cancelar en tres pagos. Las compañías, sin embargo, habían solicitado recibir el dinero en una sola transferencia.

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Aunque el Gobierno confirmó que ampliará la asistencia económica, todavía resta conocer el monto definitivo de los nuevos subsidios, cuyos detalles se esperan en el Boletín Oficial.

La medida no implica un congelamiento generalizado del transporte público en todo el país, sino que alcanza específicamente a los servicios bajo jurisdicción nacional. Por lo tanto, las tarifas de los colectivos municipales y provinciales, como los que circulan en Mar del Plata, dependen de las decisiones de sus respectivas autoridades.

Con este nuevo esquema, el Ejecutivo busca evitar otro aumento para los pasajeros de las líneas nacionales, aunque deberá afrontar un mayor gasto público para sostener el funcionamiento del servicio.

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