El Gobierno nacional oficializó nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas para Edenor, Edesur y Metrogas, que entrarán en vigencia el 1° de noviembre. Las medidas fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial y contemplan actualizaciones en los componentes de distribución.

Ads

Puede interesarte

Las disposiciones alcanzan a usuarios residenciales con y sin asistencia estatal y mantienen el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a garantizar el acceso al consumo indispensable de los hogares vulnerables.

Qué cambia en las tarifas eléctricas

Los nuevos valores de Edenor y Edesur fueron aprobados mediante las resoluciones 886/2026 y 887/2026, respectivamente.

En el caso de Edenor, el Costo Propio de Distribución aumentará un 0,42% respecto de octubre, mientras que para Edesur la actualización será del 0,36%. Estos porcentajes corresponden al componente de distribución y no representan necesariamente el incremento final de cada factura.

Ads

Los ajustes forman parte de los mecanismos previstos en las revisiones tarifarias quinquenales de ambas empresas.

Además, los usuarios de electricidad incluidos en el régimen SEF contarán con una bonificación adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre el consumo base.

Las resoluciones también establecen tarifas específicas para clubes de barrio y entidades de bien público, valores para los usuarios que generan e inyectan energía a la red y parámetros relacionados con las compensaciones por calidad del servicio.

Ads

Nuevos valores para Metrogas

Por medio de la Resolución 851/2026, el Ejecutivo aprobó los cuadros tarifarios de gas natural que Metrogas aplicará desde noviembre.

La normativa contempla el régimen de subsidios focalizados, que comprende la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y gas licuado de petróleo en garrafas de diez kilos.

El impacto en las boletas dependerá del consumo, la categoría tarifaria y los subsidios que correspondan a cada usuario.