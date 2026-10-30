El Gobierno nacional resolvió aplazar nuevamente la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, cuyos incrementos estaban previstos para noviembre. De esta manera, las subas pendientes comenzarán a regir a partir del 1° de diciembre de 2026.

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La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1305/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La normativa introduce modificaciones al Decreto 617/2025 y comprende los ajustes acumulados correspondientes a 2024, 2025 y los primeros dos trimestres de 2026. Estas actualizaciones fueron postergadas en reiteradas oportunidades con el propósito de reducir su impacto sobre los valores que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

Sin embargo, la decisión no representa un congelamiento de los precios de la nafta y el gasoil, ya que las compañías petroleras conservan la facultad de modificar sus tarifas de acuerdo con sus políticas comerciales, la evolución del precio internacional del petróleo y sus costos operativos.

En ese contexto, durante los últimos días de septiembre se registraron incrementos de hasta el 5% en distintas estaciones de servicio del país. Shell aplicó aumentos del 2% en las naftas y del 5% en el gasoil, mientras que Axion ajustó sus combustibles nafteros un 2,5% en promedio. Puma también realizó modificaciones, aunque con diferencias según el punto de venta.

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Por su parte, YPF implementó una actualización cercana al 1%, con variaciones entre estaciones. Desde la compañía explicaron que su estrategia de precios contempla las fluctuaciones del mercado internacional y busca amortiguar los efectos de esos movimientos sobre los consumidores.

En esa línea, el presidente de YPF, Horacio Marín, había señalado que las decisiones comerciales responden a distintos factores, entre ellos la cotización del crudo, los niveles de rentabilidad y el comportamiento de la demanda.

Desde el Ejecutivo nacional argumentaron que la nueva postergación apunta a favorecer la actividad económica y sostener un esquema fiscal equilibrado, evitando que los incrementos tributarios se trasladen de manera inmediata a los surtidores.

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Así, las actualizaciones impositivas pendientes quedaron previstas para diciembre, aunque los valores de los combustibles podrían registrar nuevas variaciones antes de esa fecha por decisiones de las empresas del sector.