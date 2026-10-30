El secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, confirmó que el presidente Javier Milei recibirá al Papa León XIV cuando arribe al país el 8 de noviembre. A su vez, adelantó que el Gobierno podría llegar a transmitir por cadena nacional algunos momentos de la visita del sumo pontífice.

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Los dichos del funcionario, tienen lugar durante una entrevista con Radio Rivadavia, donde este destacó el carácter pastoral del viaje, al mismo tiempo que pidió evitar interpretaciones políticas. “Javier Milei recibirá en el aeropuerto al Papa León XVI cuando arribe a la Argentina”, expresó.

A su vez, el ministro explicó que el papa visitará el país con un mensaje destinado a fortalecer la fe de los creyentes: “El mensaje es de unidad, es de encuentro de los argentinos”, dijo Caulo.

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Por su parte, aseguró que la agenda se mantiene sin modificaciones y que los preparativos avanzan en distintos puntos del país. Donde además destacó el trabajo en conjunto entre Nación, la Cuidad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba en lo que respecta a organizar las actividades previstas que tendrán al sumo pontífice como protagonista.

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