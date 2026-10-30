El caniciller de la República Argentina, Pablo Quirno desmintió un pedido de explicaciones por parte del gobierno de Brasil a Argentina tras la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, donde tuvo un paso por Puerto Iguazú para abordar el avión junto a su familia.

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En varias publicaciones en X, el ministro desmintió artículos de medios como La Nación o Clarín en donde circulaba un supuesta convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasil, María Emilia Cortés.

En esta versión que circula, en base a lo que publicaron diversos medios de Brasil como Metrópoles o CNN Brasil, el ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, convocó a Cortés a una reunión para que brinde explicaciones acerca de la participación del gobierno del Presidente Javier Milei en la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

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El supuesto encuentro, tuvo lugar ayer, aunque recién trascendió hace pocas horas por los medios de Brasil. Según señalaron, Cortés fue recibida por João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento del Mercosur de la Cancillería y embajador responsable del departamento de Sudamérica de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil).

Esta reunión duró apenas unos minutos, en la que las autoridades brasileñas no buscaron una reprimenda hacia Argentina, sino que exigieron que se brinde más información sobre el operativo que permitió la salida de Bolsonaro, y además, pidieron más detalles con respecto a la posible actuación del Gobierno nacional en la organización del traslado.

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Se menciona que estos rumores señalan que la representante argentina no fue recibida por las máximas autoridades de Itamaraty y tras la reunión no hubo anuncios públicos y tampoco un comunicado oficial.

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A su vez, la citación se dio luego de que el ex candidato presidencial brasileño atravesara territorio argentino y se subiera a un avión privado junto a su familia en Puerto Iguazú.

Por otro lado, de momento Brasil no anunció ningún tipo de sanción o medida contra Argentina.

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Por último, María Emilia Cortés pasó a estar al frente de la embajada de Brasil, luego de que el embajador Daniel Raimondi dejara el país en agosto, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño rebajó el nivel de las relaciones diplomáticas con Argentina y dejó en el puesto a una encargada de negocios.