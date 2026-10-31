Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, las empresas y sociedades del Estado nacional redujeron su dotación en 23.450 trabajadores, lo que representa una caída del 21% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026. De acuerdo con los datos del Indec, el plantel pasó de 110.259 a 86.809 personas, en el marco de una política de reorganización y reducción del sector público que incluyó cierres, fusiones y cambios en las estructuras societarias.

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La disminución del personal forma parte de la estrategia del Gobierno para achicar el Estado, reducir el gasto público y sostener el superávit fiscal. Según los informes oficiales, la dotación se redujo durante todos los meses de la actual gestión, tanto en la administración pública como en las empresas y sociedades estatales.

Cinco compañías concentraron casi el 70% de la reducción total de puestos de trabajo. El mayor recorte en términos absolutos se registró en Correo Argentino, que pasó de 16.897 empleados en noviembre de 2023 a 11.210 en septiembre de 2026. La diferencia fue de 5687 trabajadores, una caída del 34%.

En segundo lugar se ubicó Operadora Ferroviaria, que cuenta con la planta más numerosa entre las empresas analizadas. Su dotación descendió de 23.834 a 19.408 personas, lo que representa 4426 trabajadores menos y una reducción del 19%.

También se destacó el caso del Banco de la Nación Argentina, que redujo su personal en 2379 personas: pasó de 17.806 a 15.427 empleados, una caída del 13%.

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Por su parte, Aerolíneas Argentinas pasó de 11.899 a 9930 trabajadores, con 1969 puestos menos y una disminución del 17%. En Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la dotación bajó de 7799 a 5891 personas, es decir, 1908 trabajadores menos, una reducción del 24%.

En conjunto, estas cinco compañías explican 16.369 puestos menos, cerca del 70% de la caída total registrada en las empresas públicas.

Otros recortes significativos se produjeron en Corredores Viales, que pasó de 3.940 a 3.245 empleados, con una reducción de 695 personas, y en Belgrano Cargas y Logística, cuya dotación descendió de 4.631 a 3.999 trabajadores, 632 menos.

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Las reducciones más pronunciadas en términos relativos se registraron en empresas de menor tamaño vinculadas con los medios de comunicación, la educación y los servicios.

El caso más significativo fue el de Télam, transformada por el decreto 548/24 en la Agencia de Publicidad del Estado. Su dotación pasó de 810 a 169 personas, una disminución de 641 trabajadores, equivalente al 79%.

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En Educar, el personal bajó de 446 a 167 empleados, una caída del 63%, mientras que Contenidos Públicos pasó de 234 a 99 trabajadores, con una reducción del 58%.

Otro caso fue el de Casa de Moneda, que pasó de 1411 a 694 empleados, lo que representa 717 trabajadores menos y una caída del 51%. Tanto Educar como Casa de Moneda modificaron su forma societaria a fines de 2024 y actualmente funcionan como sociedades anónimas unipersonales.

También se registraron reducciones superiores al 30% en otras compañías. La Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) pasó de 936 a 583 trabajadores, una baja del 38%, mientras que la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adifse) redujo su planta de 704 a 437 personas, también un 38%.

En Fabricaciones Militares, la dotación descendió de 1488 a 1010 empleados, con 478 puestos menos y una caída del 32%. Por su parte, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) pasó de 505 a 345 trabajadores, una reducción del 32%.

Entre los casos de reestructuración también aparece el Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa), que tenía un trabajador y fue disuelto oficialmente mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de Río Negro. A partir de esa decisión, el Indec dejó de informar su dotación.

En el período analizado, solo tres empresas estatales registraron un incremento en la cantidad de empleados. La principal variación se produjo en Ferrocarriles Argentinos (FASE), cuya dotación pasó de 73 trabajadores en noviembre de 2023 a 505 en septiembre de 2026. Esto representa un aumento de 432 personas, equivalente al 592%.

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Sin embargo, el crecimiento no responde a una incorporación neta de personal en el sector ferroviario, sino a una modificación de la estructura organizativa. FASE absorbió la totalidad de la estructura y los trabajadores de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), que en noviembre de 2023 tenía 1.078 empleados y actualmente figura sin dotación.

Si se consideran ambas estructuras en conjunto, el personal pasó de 1151 a 505 trabajadores. Por lo tanto, la reorganización implicó una reducción de 646 puestos.

Las otras dos compañías que sumaron personal fueron Playas Ferroviarias de Buenos Aires, que pasó de 21 a 25 empleados, y Pellegrini, cuya dotación aumentó de 43 a 46 trabajadores.

En tanto, las termoeléctricas José de San Martín y Manuel Belgrano mantuvieron sus plantas sin modificaciones, con 84 y 83 empleados, respectivamente.