El reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols presentó en la Facultad de Ciencias Biomédicas (FCB) de la Universidad Austral, en Pilar, el cáliz litúrgico que tiene previsto entregarle al Papa León XIV. La actividad formó parte de las celebraciones por el 30º aniversario de la unidad académica y permitió conocer detalles de la tradición artesanal que la familia del artista transmite desde hace seis generaciones.

Ads

La charla estuvo conducida por la doctora Cristina Viñuela y contó con la presencia del decano Guillermo Mazzolini. Durante la jornada, Pallarols repasó la historia de su oficio familiar, transmitido de generación en generación y, según destacó, de “mano en mano”.

Además del cáliz destinado al pontífice, el orfebre presentó algunas de las obras más emblemáticas de su trayectoria. Entre ellas se encontraban la corona de la Virgen del Rosario de San Nicolás, la Rosa de la Paz, plumas estilográficas y los tradicionales bastones de mando presidenciales.

Puede interesarte

El encuentro concluyó con palabras de agradecimiento de autoridades del Hospital Universitario Austral y de la Municipalidad de Pilar. En el cierre, Pallarols compartió una reflexión de su abuelo José sobre el valor del trabajo cotidiano y la humildad con la que debe realizarse cada tarea: “Trabaja como si hoy empezaras a hacerlo”.

Ads

Ads