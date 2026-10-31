Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre, murió a los 61 años tras atravesar una enfermedad que la había mantenido alejada de su actividad en los últimos meses. Su fallecimiento generó tristeza entre sus compañeros y los oyentes que la escucharon durante buena parte de su extensa trayectoria.

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La noticia fue comunicada este sábado por Mariel Di Lenarda durante una conversación al aire con Adriana Verón. Conmovida, la periodista explicó que los hermanos de Giorgi habían autorizado a informar lo sucedido, luego de semanas de consultas del público sobre su salud.

Desde la emisora señalaron que habían preservado la intimidad de la locutora y de su familia mientras atravesaba un cuadro delicado. Durante la despedida, sus compañeras destacaron el cariño que despertaba entre quienes trabajaban con ella.

Giorgi fue durante muchos años una de las voces reconocidas de Radio Mitre, donde construyó una carrera vinculada a la información, el acompañamiento de los conductores y el contacto cotidiano con la audiencia.

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Sus primeros pasos profesionales llegaron antes de recibirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Comenzó en una pequeña FM, pasó por La 100 y luego se incorporó a Mitre, la emisora en la que desarrolló gran parte de su recorrido.

Entre sus trabajos se destacó su participación en De 7 a 9, música y noticias, junto a Mario Portugal, un ciclo que obtuvo dos premios Martín Fierro. También compartió equipos con Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.

Durante años acompañó a Alfredo Leuco en Le doy mi palabra, donde aportó intervenciones sobre actualidad, espectáculos y deportes. Su versatilidad le permitió desempeñar distintos roles dentro de los programas que integró.

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En su etapa más reciente formó parte de Sábado tempranísimo, junto a Marcelo Bonelli. Por esa labor estuvo nominada en la categoría Labor en Locución Femenina de los Premios Martín Fierro de Radio 2026.