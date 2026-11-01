La visita del papa León XIV a la Argentina entra en su etapa final de organización. Este domingo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisaron los trabajos que se desarrollan en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en Palermo, donde se celebrarán una misa y una vigilia juvenil.

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Las actividades están previstas para el lunes 9 y martes 10 de noviembre, en el marco de la visita apostólica que el Pontífice realizará al país entre el 8 y el 11 de noviembre. El acontecimiento marcará el regreso de un Papa a territorio argentino después de casi cuatro décadas.

Durante la recorrida, ambos funcionarios destacaron la coordinación entre Nación, Ciudad y Provincia para garantizar el desarrollo de las celebraciones. Karina Milei sostuvo que el trabajo conjunto demuestra la posibilidad de alcanzar acuerdos entre distintas administraciones y reconoció que los preparativos pueden ocasionar inconvenientes a los vecinos.

Por su parte, Jorge Macri remarcó la importancia histórica de la visita y aseguró que el objetivo es ofrecer una celebración abierta a toda la comunidad, más allá de las creencias religiosas de cada asistente.

El operativo incluirá pantallas gigantes y sistemas de sonido distribuidos desde la zona de Olleros hasta el Monumento a los Españoles, con el propósito de que quienes no puedan acercarse al escenario principal sigan las actividades.

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La organización también contempla dispositivos especiales de seguridad, circulación y accesos ante la llegada de una multitud de fieles. Las autoridades trabajan sobre los desplazamientos del Pontífice y la coordinación con otras jurisdicciones que forman parte de su itinerario.

En la inspección participaron el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Culto, Agustín Caulo. También estuvieron presentes funcionarios del Gobierno porteño vinculados con las áreas de seguridad y coordinación institucional.

La agenda de León XIV incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de encuentros con autoridades nacionales y representantes de la Iglesia.

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Con los preparativos en marcha, el Gobierno busca garantizar que la visita se desarrolle con normalidad y que las celebraciones puedan ser acompañadas por miles de personas, en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años en el país.