El Gobierno nacional estableció una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que desde este domingo 1° de noviembre se ubica en $398.800 mensuales para quienes cumplen una jornada laboral completa. En tanto, el valor mínimo por hora quedó fijado en $1.994 para los trabajadores jornalizados.

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La medida fue dispuesta mediante la Resolución 4/2026, luego de que el Consejo del Salario, integrado por representantes sindicales, empresariales y del Gobierno, no lograra alcanzar un acuerdo sobre los incrementos. Ante esa situación, el Ejecutivo definió un esquema de actualizaciones que se extenderá hasta abril de 2027.

Según el cronograma oficial, en diciembre el salario mínimo ascenderá a $406.400, mientras que en enero llegará a $414.200. Los aumentos continuarán en febrero, con un piso de $422.000; marzo, con $429.600; y abril, cuando alcanzará los $437.000.

El nuevo monto representa un incremento cercano al 1,9% mensual, aunque su evolución frente a la inflación será determinante para establecer el impacto real sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

En este contexto, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reflejan que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 durante septiembre para no quedar por debajo de la línea de pobreza. De esta manera, el salario mínimo vigente equivale aproximadamente al 24% de ese valor.

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La actualización también tiene consecuencias sobre distintas prestaciones sociales. En el caso del seguro por desempleo, el monto mínimo quedó establecido en $199.400, mientras que el máximo asciende a $398.800, debido a que ambos valores se calculan en función del salario mínimo.

Asimismo, se modifican los límites de ingresos familiares para acceder a determinados beneficios. En las becas Progresar, el tope se ubica en $1.196.400, equivalente a tres salarios mínimos, mientras que para los vouchers educativos alcanza los $2.791.600, correspondientes a siete salarios mínimos.

Por otra parte, el nuevo piso salarial también influye en los límites establecidos para los embargos de sueldo por deudas judicializadas, ya que la legislación contempla una protección sobre los ingresos equivalentes a un salario mínimo.

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En cuanto a las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares, estas prestaciones no se modifican automáticamente con la actualización del SMVM, debido a que cuentan con sus propios mecanismos de movilidad.

De esta manera, el nuevo incremento establece una referencia salarial para los próximos meses y repercute sobre diferentes prestaciones y beneficios, en un escenario en el que la evolución de los precios continúa siendo un factor central para los ingresos de los hogares argentinos.