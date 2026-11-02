Cristina Fernández de Kirchner volvió a instalar la discusión sobre su futuro político y dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en las elecciones de 2027. Durante una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, la exmandataria respondió sobre una eventual candidatura: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

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La frase generó repercusiones en el escenario político argentino y volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que la expresidenta intente regresar a la competencia electoral, en medio de las discusiones internas del peronismo sobre su liderazgo y la estrategia para enfrentar al gobierno de Javier Milei.



La posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a presentarse a elecciones está atravesada por su situación judicial. La expresidenta cumple una condena de 6 años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario y tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad. La sentencia quedó firme en junio de 2025, luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados por su defensa.

Frente a este escenario, sus abogados impulsaron una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar la revisión de la condena y cuestionar la inhabilitación política. La defensa sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales.



Por el momento, la presentación internacional no modificó su situación jurídica ni dejó sin efecto la inhabilitación.

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