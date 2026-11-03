El presidente Javier Milei celebró la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y consideró que su llegada será una oportunidad para reforzar los valores judeocristianos, a los que definió como los pilares de la civilización occidental.

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El mandatario realizó estas declaraciones durante la Noche de Celebración por Israel, un encuentro organizado por la Coalición Latina por Israel en la Iglesia Visión de Futuro, donde recibió el premio Gratitud por su compromiso con el Estado israelí y el pueblo judío.

Durante su discurso, Milei destacó que la visita del Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, será la primera llegada de un Papa al país desde el paso de Juan Pablo II en 1987.

"Este acontecimiento servirá para reforzar nuestros compromisos con los valores judeocristianos, que constituyen los cimientos de Occidente y de los cuales emana nuestra grandeza como civilización", expresó el Presidente.

Además, sostuvo que la llegada del papa representa un acontecimiento significativo para quienes comparten una tradición religiosa común y remarcó la importancia de la fe en el contexto actual.

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La visita papal no fue el único tema abordado por el jefe de Estado durante el encuentro. Milei también volvió a ratificar su alineamiento internacional con Israel y defendió el giro de la política exterior argentina desde el inicio de su gestión. En ese sentido, afirmó que el Gobierno nacional se posicionó desde el primer día del lado de Israel y consideró que ese país representa un bastión de los valores occidentales frente a las amenazas internacionales.

También felicitó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por los resultados electorales y sostuvo que el país necesita consolidar un liderazgo fuerte para afrontar los desafíos de la nueva etapa.

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