La 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) se realizará en el Golden Center y contará con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, además de empresarios y cinco gobernadores.

Ads

Bajo la consigna de impulsar una industria competitiva y aprovechar el potencial de los sectores estratégicos, la jornada buscará poner sobre la mesa los principales desafíos que enfrenta el entramado productivo. Entre los ejes previstos aparecen la articulación entre industria, agro, minería, energía y servicios basados en el conocimiento, así como la necesidad de mejorar las condiciones para la inversión y la producción.

Habrá un panel dedicado al impacto de la energía y la minería en las economías provinciales, con la presencia de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Otro de los puntos centrales será la discusión sobre la presión tributaria. En el panel denominado “Pacto Fiscal Industrial Federal” se analizará la posibilidad de avanzar en una mayor coordinación entre Nación, provincias y municipios para reducir la carga impositiva sobre la producción, simplificar el sistema y establecer reglas más previsibles para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas.

El encuentro se desarrolla en un contexto de preocupación por el desempeño de la actividad industrial. Según las últimas estimaciones del Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA), la producción registró una caída mensual del 0,2% en septiembre y una contracción interanual del 3,4%. De esta manera, el sector acumuló una baja del 2,8% durante los primeros nueve meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. Además, la actividad permanece un 11% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023.

Ads

El escenario presenta diferencias entre las distintas ramas manufactureras, aunque la debilidad de la demanda interna y el escaso dinamismo de sectores vinculados con la construcción y los bienes durables continúan condicionando la recuperación.

En este escenario, la conferencia de la UIA funcionará como un espacio de intercambio entre el Gobierno y los principales representantes del sector productivo. La expectativa estará puesta en conocer qué respuestas puede ofrecer el Gobierno nacional frente a los reclamos empresariales y qué condiciones se necesitan para recuperar los niveles de producción.

El cierre del encuentro estará a cargo de Diego Santilli y Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina.

Ads