El presidente Javier Milei volverá a viajar a España para participar de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que tendrá lugar entre este miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre. El mandatario partirá este martes a las 23:00 y estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

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La agenda oficial del Presidente todavía no fue confirmada. Sin embargo, al igual que ocurrió en sus anteriores recorridas por España, no se espera que mantenga reuniones con representantes del Gobierno de Pedro Sánchez, con quien mantiene una relación política y diplomática marcada por fuertes diferencias.

A diferencia de sus viajes anteriores, esta visita tendrá un carácter institucional, ya que la Cumbre Iberoamericana reúne a jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana.

El encuentro cuenta con España como sede y contempla actividades vinculadas con el rey Felipe VI, además de espacios de diálogo entre los representantes de los distintos países.

Entre los principales temas de la agenda se encuentran la cooperación económica, la innovación tecnológica, el desarrollo sostenible, la movilidad académica y los desafíos en materia de seguridad.

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La participación argentina se dará en un escenario internacional en el que el Gobierno de Milei busca profundizar sus vínculos con distintos países y reforzar su posicionamiento diplomático.

Con esta nueva visita, Milei volverá a España por octava vez desde el inicio de su mandato, esta vez para participar de un encuentro multilateral que reunirá a los principales referentes políticos de Iberoamérica.

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