Gustavo Briend, el abogado de la familia de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años que fue asesinada en Corrientes, aseguró que la mujer fue torturada y que murió desangrada. A su vez, calificó el femicidio como “un hecho sádico”, y señaló que los investigadores buscan determinar dónde ocurrió el crimen y cómo se produjeron las lesiones, mientras esperan los resultados complementarios de la autopsia.

Ads

En declaraciones con Radios Dos Corrientes, el abogado sostuvo que el análisis del perfil psicológico de los acusados será relevante para la investigación, “Hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona”, afirmó.

La justicia ordenó las detenciones de Irineo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón por su presunta participación en el crimen. Mientras que Ernesto Bordón permanece detenido por falso testimonio.

Y mientras avanza la investigación, el letrado no descartó que se produzcan nuevas detenciones.

Puede interesarte

Briend, señaló que las características de las heridas son uno de los aspectos centrales que analizan los investigadores, ya que según su interpretación, los cortes en distintas partes del cuerpo indicarían que hubo una intención de hacer sufrir a la víctima.

Ads

“Sabían lo que hacían, los cortes en todas las partes del cuerpo. Hay cortes que demuestran que buscaron hacer sufrir a una persona”, comentó.

En este sentido, planteó que Nancy podría haber permanecido cautiva varios días, y que las lesiones habrían sido provocadas en diferentes momentos. Además, indició que las heridas cortopunzantes presentarían características distintas en cuanto a las armas utilizadas, por su ejecución y la posición en que se habrían producido, por lo que él considera que podrían haber intervenido varias personas.

“Fue un acto de salvajismo, el cuerpo empezó a hablar y estamos trabajando en la búsqueda de la zona primaria, para saber dónde se cometió el crimen”, comentó.

Ads

Puede interesarte

Se menciona además, que aún se busca determinar el lugar donde ocurrió el ataque, y este es uno de los objetivos principales de la causa.

Por otro lado, al referirse a los sospechosos, el abogado apuntó contra Irineo Zarza uno de los implicados, y lo calificó como uno de los principales sospechosos. Y según explicó, el hombre estaba encargado de los peones, tomaba decisiones y actuaba como jefe del grupo organizado para trabajar.

El abogado sostuvo que habría existido una organización tanto para cometer el crimen como para eliminar los rastros. Por último, señaló que se espera que en los próximos días declaren los otros implicados en la causa.