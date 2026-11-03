El presidente Javier Milei convocó a todos los diputados y senadores nacionales a participar del encuentro con el papa León XIV, que tendrá lugar el próximo domingo 8 de noviembre a las 18:30 en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

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La invitación fue enviada a la totalidad de los integrantes del Congreso, independientemente del bloque político al que pertenezcan. De esta manera, el Gobierno busca garantizar la presencia de representantes de todos los espacios políticos en una actividad institucional que tendrá como protagonista al Sumo Pontífice.

Según detalla la tarjeta oficial, el evento llevará el nombre de “Encuentro del Santo Padre León XIV con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático” y reunirá a distintos sectores de la sociedad argentina.

La presentación de los invitados comenzará a las 16:30, mientras que el encuentro está previsto para las 18:30. El ingreso será por las avenidas Corrientes y Eduardo Madero.

La convocatoria presidencial se produce en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina y representa una instancia de encuentro entre el máximo representante de la Iglesia católica y las principales autoridades institucionales del país.

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