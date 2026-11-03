Luego de su anterior visita cargada de polémica por sus dichos, el Presidente de la Nación Javier Milei partirá hoy a las 23:00 a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre.

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En la agenda del mandatario argentino resalta la ausencia de una reunión con el Rey Felipe VI, la máxima autoridad del Estado español. Esto último tiene gran implicancia con la mala relación que mantiene Milei con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La relación diplomática entre ambos países traviesa fuertes turbulencias tras las declaraciones del mandatario socialista, quien volvió a cuestionar al economista por permitir la injerencia de potencias extranjeras en el diseño de sus políticas.

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Según el cronograma que se estableció en Casa Rosada, tras despegar de suelo argentino, la comitiva presidencial realizará el miércoles a las 08:30 una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde el mandatario será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón. Treinta minutos después, el vuelo continuará hacia la capital española y se prevé que la comitiva arribe a Madrid a las 13:00.

En la primera jornada, el jefe de Estado mantendrá a las 18;30 (hora argentina) un encuentro de carácter político con el titular del partido VOX, Santiago Abascal, para continuar consolidando su vínculo con el espacio opositor español.

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Se destaca que el Presidente Milei estuvo en España el mes pasado entre el 19 y el 21, donde no logró reunirse con el dirigente, a pocas semanas de las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo en el país.

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Por su parte, las actividades multilaterales se concentrarán el jueves, donde Milei participe de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales.

Y tras concluir la sesión, la comitiva emprenderá su regreso a Argentina a las 17:00 (hora española) y realizará una parada técnica en Canarias antes de tocar suelo nacional el viernes a las 07:30.

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