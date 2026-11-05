El Senado dio este miércoles un paso clave para avanzar con la nueva Ley de Discapacidad, luego de que el proyecto obtuviera dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida en el recinto y el oficialismo buscará convertirla en ley durante la sesión prevista para el próximo 19 de noviembre.

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El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento destinado a las personas con discapacidad.

El debate estuvo encabezado por los senadores Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del bloque Justicialista. Durante el encuentro, distintos espacios políticos expresaron su respaldo a la iniciativa, aunque también plantearon cuestionamientos sobre algunos aspectos de su implementación.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado y defendió la propuesta como una herramienta para garantizar previsibilidad a las personas con discapacidad y sus familias. Además, remarcó la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría y fiscalización para evitar irregularidades.

Desde la oposición, la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, cuestionó que el proyecto no haya sido debatido previamente con los organismos y las organizaciones vinculadas al sector. En tanto, Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, criticó la política del Gobierno en materia de discapacidad, aunque anticipó que acompañaría el dictamen para evitar que quede sin protección legal el sistema de prestaciones.

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La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, contempla una serie de modificaciones destinadas a garantizar la continuidad de los beneficios y servicios.

Entre sus principales puntos, ratifica la compatibilidad de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad con el empleo formal, bajo determinadas condiciones. También permite que los beneficiarios puedan percibir esa prestación junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad. Además, garantiza la continuidad del programa de cobertura médica Incluir Salud e incorpora partidas presupuestarias específicas para sostener su funcionamiento.

Otro aspecto central es la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas para el sector.

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En relación con los controles, el proyecto establece un procedimiento para los casos de suspensión de beneficios. Las personas afectadas deberán recibir una notificación fehaciente y contarán con un plazo de 60 días para presentar su descargo y solicitar la revisión de su situación.

Uno de los puntos centrales de las negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores fue la garantía de recursos para sostener el sistema.

El texto establece que los gastos deberán cubrirse mediante partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

Asimismo, contempla un cronograma para regularizar los pagos adeudados durante este año a los prestadores de servicios de discapacidad.

Con el dictamen obtenido, el oficialismo buscará avanzar con la sanción definitiva el próximo 19 de noviembre, antes del cierre del período ordinario de sesiones previsto para el 30 de noviembre.