Este jueves 5 de noviembre será el último día de atención presencial en los bancos antes de una seguidilla de hasta seis jornadas consecutivas sin actividad en las sucursales bonaerenses. El cierre comenzará el viernes 6 y, en el caso del Banco Provincia, se extenderá hasta el miércoles 11 inclusive, por lo que retomará su funcionamiento habitual el jueves 12.

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La interrupción comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario, una jornada no laborable para los trabajadores del sector financiero. A esta fecha se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, días en los que las entidades habitualmente permanecen cerradas.

El cronograma continuará el lunes 9, declarado feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que el martes 10 tampoco habrá actividad bancaria en todo el país, debido a una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por su parte, el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires, también en el marco de la visita del pontífice. Aunque todavía no se confirmó si todas las entidades privadas suspenderán la atención durante esa jornada, el Banco Provincia permanecerá cerrado y volverá a abrir sus puertas el jueves 12.

A pesar de la suspensión de la atención presencial, los clientes podrán continuar utilizando los canales digitales para realizar transferencias, pagar servicios, consultar saldos y movimientos, y efectuar distintas operaciones mediante home banking y aplicaciones móviles.

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Asimismo, los cajeros automáticos seguirán funcionando para retirar efectivo y realizar otras gestiones habilitadas. También estarán disponibles los pagos con tarjetas de débito y crédito y las operaciones a través de billeteras virtuales.

Por último, noviembre tendrá otro feriado bancario nacional el lunes 23, debido al traslado de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Durante esa jornada, las sucursales volverán a permanecer cerradas en todo el país.