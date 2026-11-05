La fiscal Cecilia Incardona, en el marco de la causa Sur Finanzas, exigió procesar a Ariel Vallejo y dictarle prisión preventiva debido al incumplimiento de las condiciones de su libertad y considerar que existe un “riesgo de fuga”.

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Además, en un escrito de varias páginas, le solicitó al juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte procesar a otras 13 personas y algunas de las empresas ligadas al financista.

La fiscal apuntó que Vallejo condujo una asociación ilícita “y decidió cada uno de los hechos de lavado que se le atribuyen”. Acusó que el lavado de activos fue “una práctica habitual” que se realizó a través de las empresas de su grupo.

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La acusación menciona la adquisición de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio que tomó junto a su mamá Graciela Beatriz Vallejo y a Silvia Torrado, con la que infringió el Régimen Penal Cambiario y que, tras generar muchas ganancias, fundó Sur Finanzas Group S.A. y compró su Casa Central en Adrogué.

Luego, compró Neblockchain S.A, una empresa con licencia para proveer servicios de pago, que luego se transformó en Sur Finanzas PSP S.A. Dicha compañía fue “la caja de entrada del grupo, por medio de billeteras virtuales abiertas a nombre de personas sin capacidad económica que lo justificara y de los camiones de caudales con que sus empleados depositaban el efectivo”.

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