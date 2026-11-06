La Dirección Nacional de Migraciones derogó la norma que permitía otorgar autorizaciones de residencia precaria a personas extranjeras con una orden de expulsión o una intimación para salir de la Argentina. El cambio quedó establecido en la Disposición 1547/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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La medida deja sin efecto la Disposición 2229/2014, que permitía conceder ese permiso en el marco de los procedimientos de control de permanencia. Migraciones fundamentó la decisión en la reforma de la Ley 25.871, introducida por el Decreto 366/2025.

El artículo 20 de la ley prevé que la autoridad migratoria pueda conceder una residencia precaria mientras se resuelve un trámite de regularización ya iniciado. Según el organismo, ese mecanismo resulta incompatible con una orden de expulsión o de abandono dictada por alguno de los impedimentos previstos en el artículo 29.

Qué excepciones contempla la ley

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Migraciones señaló que la ley prevé excepciones en casos de reunificación familiar o por razones humanitarias. Las personas alcanzadas por una orden de expulsión conservan el derecho a ejercer su defensa en las instancias administrativa y judicial.

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