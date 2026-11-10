El acusado es Néstor Roberto Pavón, quien ya había sido condenado en 2017 a 5 años de prisión por encubrimiento. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto aquella sentencia al considerar arbitraria la valoración de las pruebas y ordenó realizar un nuevo juicio.

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En este segundo proceso, la Justicia deberá determinar si Pavón tuvo participación directa en el abuso sexual y asesinato de Micaela, por el que Sebastián Wagner cumple una condena a prisión perpetua.



Uno de los testimonios centrales del debate fue el de Sebastián Wagner, condenado por el femicidio, quien declaró el pasado 30 de octubre y volvió a señalar a Pavón como partícipe del crimen.

Durante su exposición, Wagner sostuvo que su ex empleador le habría ordenado interceptar a Micaela cuando salía de un boliche durante la madrugada del 1 de abril de 2017. También afirmó que ambos participaron en la reducción y el traslado de la joven.

El condenado aseguró que, al regresar al lugar donde habían llevado a Micaela, encontró a Pavón mientras la asfixiaba. Sus declaraciones deberán ser evaluadas por el tribunal junto con el resto de las pruebas incorporadas durante el juicio.



La querella, que representa a los padres de Micaela, sostiene que Wagner no actuó solo y buscará demostrar la responsabilidad de Pavón como coautor del femicidio.

"La familia de Micaela nunca pidió venganza. Pidió la verdad, y esperó nueve años para que se juzgue a todos los responsables de su femicidio", expresaron los abogados de la familia. Además, manifestaron su expectativa de que el tribunal analice los elementos reunidos durante el debate con perspectiva de género.

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En el marco de las instancias finales del proceso, familiares de Micaela y organizaciones que acompañan el reclamo de justicia convocaron a la comunidad y a los medios de comunicación a concentrarse frente a los Tribunales de Gualeguay. La convocatoria está prevista para este martes 10 y miércoles 11 de noviembre, a partir de las 9:00, en Monte Caseros 239.

Este martes declarará el padre de la víctima, mientras que el miércoles se escucharán los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa.

A casi diez años del crimen, el segundo juicio contra Pavón representa una nueva instancia para determinar las responsabilidades penales por el femicidio. La resolución del tribunal será clave para el reclamo de justicia que la familia sostiene desde 2017.

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