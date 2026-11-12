La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó un régimen especial que permitirá reducir un 50% el monto de determinadas multas por incumplimientos formales. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5927/2026, publicada este jueves 12 de noviembre en el Boletín Oficial.

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El beneficio está destinado a micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 que cuenten con el Certificado MiPyME, además de personas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. Quedan excluidos los contribuyentes registrados como grandes contribuyentes.

La reducción comprende sanciones vinculadas con incumplimientos de los deberes formales establecidos en la Ley 11.683, como la falta de presentación de declaraciones juradas informativas, documentación requerida por el organismo o determinados trámites administrativos.

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Para acceder a la quita, las obligaciones deberán haber vencido a partir del 2 de enero de 2026 y las infracciones tendrán que haberse cometido antes del 9 de octubre de este año. Además, las multas no deberán encontrarse firmes o, en caso de estarlo, no haber sido canceladas.

Uno de los requisitos principales es que los contribuyentes regularicen la obligación formal que originó la sanción antes del 18 de diciembre de 2026. Según informó el organismo, cuando se cumplan las condiciones establecidas, la reducción se aplicará automáticamente y no será necesario iniciar un trámite adicional.

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Sin embargo, existe un procedimiento especial para quienes tengan las multas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial. En esos casos, además de corregir el incumplimiento, deberán realizar una presentación a través del servicio digital de ARCA, seleccionando el trámite denominado "Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826"

La solicitud también deberá efectuarse antes del 18 de diciembre y requerirá identificar la sanción correspondiente. Al adherir al beneficio, los contribuyentes deberán aceptar el saldo restante de la multa y desistir de continuar con las discusiones o reclamos vinculados con ella.

La iniciativa forma parte de las disposiciones contempladas en la Ley 27.826, conocida como Ley de Inocencia Fiscal II, que establece modificaciones en materia tributaria y busca ofrecer herramientas para regularizar situaciones pendientes ante el organismo recaudador. De esta manera, ARCA puso en marcha un mecanismo de reducción de sanciones que establece un plazo concreto para que los contribuyentes puedan resolver sus incumplimientos y acceder a una disminución de las multas.

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