Causa Seguros: anulan el procesamiento de Alberto Fernández y habrá nuevo fallo
El tribunal consideró que no hubo base acusatoria suficiente y ordenó a la Cámara Federal dictar un nuevo pronunciamiento.
El tribunal consideró que no hubo base acusatoria suficiente y ordenó a la Cámara Federal dictar un nuevo pronunciamiento.
La última comunicación habría sido dos horas antes de recibir la resolución que impedía contacto físico, telefónico o por correo. Ese delito había sido el argumento para el allanamiento y el secuestro del celular.
Lo convocó el juez federal Julián Ercolini: tendrá que presentarse el 20 de noviembre a las 10:00.
La medida la adoptó el juez Ercolini. El ex presidente es investigado a partir de la denuncia realizada por la ex primera dama, Fabiola Yáñez.
Se trata de su cuarto descenso consecutivo. El dato refleja el impacto del escándalo LIBRA y una fuerte baja entre las mujeres.
La medida fue tomada por la Salva IV de la Cámara de Casación Penal, a cargo del juez Hornos. La defensa del ex presidente consideró que existía enemistad en el magistrado.
El pontificado de Bergoglio atravesó cuatro gobierno argentinos. Detalles sobre sus encuentros con Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
Se presentaron en el recinto dos proyectos en respuesta a los hechos de violencia denunciados por Fabiola Yáñez.
El público que la sigue mostró sorpresa y tristeza por su salida.
Tamara Pettinato explicó que el ciclo busca “transformar lo feo en algo lindo” y agradeció a las autoridades del canal al que, según dijo, “nunca quiso irse”.
La hija de Roberto Pettinato debutará en Canal 9 al frente de un ciclo que toma su nombre del recordado viral con Alberto Fernández en la Casa Rosada durante la pandemia.
El fiscal federal Ramiro González solicitará esta semana que el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, sea enviado a juicio oral y público en la causa en la que está procesado por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez.