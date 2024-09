Tamara Yáñez, una de las dos hermanas de la ex primera dama Fabiola Yáñez, declaró hoy como testigo en la causa penal por violencia de género contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández, y fue la primera que narró haber visto violencia física del ex jefe de Estado.

Yáñez, quien llegó a los tribunales de Comodoro Py a las 9.20 y se fue poco antes de las 14, declaró ante el fiscal federal Ramiro González que estaba con Yáñez en la habitación de huéspedes de la quinta de Olivos cuando Fernández entró a los gritos y la zamarreó del brazo. La mujer también relató que la violencia verbal y el maltrato era permamente.

En otro punto, la hermana contó que vio el moretón en el ojo derecho de Fabiola Yáñez. Fue en el viaje oficial que en junio de 2021 la entonces primera dama hizo a Misiones, donde Tamara contó que vive desde 2017 y provincia de la que son oriundas. Tamara relató que una mañana le llevó el desayuno a su hermana y que le vio el ojo rojo. Cuando le preguntó que le había pasado Fabiola le contestó que una noche había discutido con Fernández y que le dio un manotazo.

Tamara recordó que le preguntó porqué habían discutido y Fabiola le contestó que por lo mismo de siempre y que dedujo que era por las infidelidades del entonces presidente.

Además, Mauricio D’Alessandro, integrante también de la querella, participó de la primera parte de la declaración y aseguró que Tamara Yáñez declaró que el ex presidente Fernández había instado a su ex esposa a realizar un aborto en el 2016.

“Tamara contó además que una vez producida la interrupción del embarazo se fue a su casa, habló de un lugar que no era Misiones, dijo que vivía en Rosario, en San Lorenzo”, explicó el letrado.

En otro tramo de la testimonial, contó que vio el golpe en el ojo derecho en el rostro de su hermana y un hematoma en uno de sus brazos, y que tapaba los moretones con maquillaje para que no la vean golpeada. Y también dijo que eran habituales los “malos tratos” del ex presidente a su esposa y que era algo usual que la “zamarreara”, incluso durante el período en que estaba embarazada de Francisco.

“Hubo mucha violencia psicológica, ella intentó irse varias veces de Olivos pero no se lo permitían”, agregó.

La mujer es la séptima testigo en declarar en la causa. Ya lo hicieron la periodista Alicia Barrios, la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, el ex intendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez, la esteticista Florencia Aguirre y los médicos que integraron la Unidad Presidencial Federico Saavedra y Federico Alem.

De los testigos ya convocados restan que declaren dos. Sofía Pacchi, quien fue amiga de Yáñez y ex funcionaria del gobierno, y Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yáñez.

