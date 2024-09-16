Fabiola Yáñez

Una de las hermanas de Fabiola declaró que vio cómo Alberto la “agarró del brazo fuerte”
Tamara Yáñez también aseguró que el ex presidente la instó a realizarse un aborto en 2016.
Tamara Yáñez también aseguró que el ex presidente la instó a realizarse un aborto en 2016.
El ex presidente se resguarda en un departamento que le prestó el marido de Tolosa Paz, Enrique "Pepe" Albistur. Fabiola vuelve a declarar este martes.
La panelista lo llamó en medio del escándalo y luego de que él se quejara por su ausencia en el programa que comparten.
El fiscal federal Ramiro González solicitará esta semana que el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, sea enviado a juicio oral y público en la causa en la que está procesado por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez.
Lo señaló tras haber sido procesado este martes por violencia de género hacia la ex primera dama. Y se refirió a la interna del PJ: “Pegarle a Kicillof es un suicidio”.
La ex primera dama se refirió a que Fernández busca apartar al juez Ercolini. Además habló de “violencia psicológica” contra Francisco, el pequeño hijo de ambos.
El juez Julián Ercolini solicitó que se levante la audiencia hasta que se resuelva la recusación que hizo el ex presidente en su contra.
La defensa del ex presidente había solicitado la recusación del magistrado por considerarlo “parcial”.
El fiscal federal Ramiro González pidió que el ex presidente sea citado en un dictamen en el que lo acusó de tres delitos que podrían tener una pena de 18 años de prisión.
El fiscal Ramiro González recibió la copia de las conversaciones que aportó la querella, luego del fallido análisis del celular de la víctima. El juez descartó tres testigos que aportó la defensa.
El fiscal ya cuenta con una copia certificada de los mensajes que fueron incluidos en la demanda.
La medida se tomó luego de un escrito que presentó la abogada de Fabiola Yañez en la que cuestionó la legalidad de las declaraciones de los testigos presentados por el expresidente.