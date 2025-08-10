La investigación, que comenzó en agosto del año pasado, está cerrada y no quedan medidas de prueba pendientes. El próximo paso es el envío a juicio oral, un trámite que González ya comenzó a impulsar tras recibir el pedido de la querella que representa a Yañez, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, quien solicitó hace tres semanas que Fernández sea juzgado.

Luego, será el turno de la defensa del expresidente, liderada por la abogada Silvina Carreira, que podrá presentar sus argumentos en contra. Una vez recibidas todas las opiniones, el juez Ercolini estará en condiciones de resolver y enviar la causa a juicio oral. En ese momento, el expediente será sorteado entre los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py.

La causa se desprendió de una investigación por presunta corrupción durante el gobierno de Fernández. Durante esa pesquisa, se peritó el celular de María Cantero, ex secretaria privada del expresidente, y se halló una comunicación con Yañez donde la entonces primera dama enviaba fotos de moretones por golpes y relataba las agresiones sufridas.

El juez Ercolini procesó a Fernández tras acreditar que golpeó en al menos dos oportunidades a Yañez, provocándole moretones en el brazo y el ojo derecho, y que coaccionó a su ex pareja para que no realizara la denuncia penal. Esta resolución fue ratificada en abril pasado por la Cámara Federal.

Los jueces de la Cámara, Martín Irurzun y Eduardo Farah, señalaron que “todo demuestra que la damnificada estaba en una situación de desigualdad de poder, tanto dentro como fuera de la pareja, respecto a su victimario”.

Añadieron que el aislamiento forzado en un espacio particular, la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos, donde Fernández era la máxima autoridad, fue causa de un marcado deterioro en la salud de la víctima.

