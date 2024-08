Beto Casella habló con Tamara Pettinato luego del escándalo por la filtración de los videos donde se la ve con Alberto Fernández en la Casa Rosada. La panelista decidió comunicarse después de escuchar que se quejó al aire de Bendita (Canal 9), donde reconoció no estar al tanto del viaje que ella hizo con su pareja en medio de la polémica que la dejó en boca de todo el país.

En una nota con Poco Correctos (eltrece), el conductor aseguró que no sabe qué ocurrirá con su colega en el ciclo nocturno que comparten. “Ella está muy mal y va a estar unos días sin venir, se va a tomar un tiempito. Que vuelva depende de ella, pero hay que ponerle la cara y el pecho”, sostuvo.

Casella también indicó que no fue nada fácil sobrellevar el escándalo al aire de Bendita, y detalló el importante pedido que le hizo a la producción sobre el tema: “Dije ‘pongan todo lo que haya, salvo que sea una cosa pornográfica que no se pueda poner en este horario de protección al menor. Pongan todo y vamos analizando y vamos diciendo lo que sentimos’”.

Por último, comentó que Pettinato se encontraba en los camarines del canal cuando comenzó a viralizarse su primera grabación junto al ex presidente. “Le dimos absoluta libertad si quería venir. Pero cero especulación con si eso estaba midiendo, porque tampoco es que nos midió”, cerró.

Qué dijo Tamara Pettinato sobre sus videos con Alberto Fernández

Tamara Pettinato rompió el silencio después de que se filtrara un video suyo tomando cerveza en el despacho de Alberto Fernández. A través de un descargo que compartió en su cuenta de Instagram, deslizó que viralizaron su grabación para tratar de tapar la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género.

La periodista admitió que conocía al ex mandatario y que tenía un vínculo de confianza con él, pero sostuvo que ese no es el punto: “Me están usando. No soy ingenua y trabajo en los medios hace más de 20 años, ahora ¿no es una obviedad que están desviando el foco de atención? ¿Resulta que una denuncia de violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer?”.

Luego se refirió a la denuncia de la ex primera dama. “Qué ironía. ¿Se defiende a una víctima de violencia de género mediante su revictimización? ¿Se la protege atacando, cosificando y denigrando a otra mujer? La hipocresía y la mentira al servicio del poder machista”, opinó.

Tras asegurar que es “víctima de una campaña de hostigamiento”, Pettinato trató de esclarecer algunas informaciones que circularon en los últimos días: “En primer lugar, quiero aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el ex presidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada, en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022. No había restricciones sanitarias en ese momento”.