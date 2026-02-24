Tamara Pettinato regresó a Bendita
Este lunes se concretó el regreso de Tamara Pettinato a Bendita, el ciclo que atraviesa una nueva etapa luego de la salida de Beto Casella.
Este lunes se concretó el regreso de Tamara Pettinato a Bendita, el ciclo que atraviesa una nueva etapa luego de la salida de Beto Casella.
La panelista lo llamó en medio del escándalo y luego de que él se quejara por su ausencia en el programa que comparten.
El público que la sigue mostró sorpresa y tristeza por su salida.
Tamara Pettinato explicó que el ciclo busca “transformar lo feo en algo lindo” y agradeció a las autoridades del canal al que, según dijo, “nunca quiso irse”.
La hija de Roberto Pettinato debutará en Canal 9 al frente de un ciclo que toma su nombre del recordado viral con Alberto Fernández en la Casa Rosada durante la pandemia.
El ex presidente denunció a su ex pareja Fabiola Yañez por haber filtrado el contenido de ese celular. También respaldó a Tamara Pettinato.