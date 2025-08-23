Tamara Pettinato vuelve a la TV
La hija de Roberto Pettinato debutará en Canal 9 al frente de un ciclo que toma su nombre del recordado viral con Alberto Fernández en la Casa Rosada durante la pandemia.
Tamara Pettinato, hija del reconocido conductor Roberto Pettinato, regresa a la pantalla chica con un nuevo formato conducido por ella en Canal 9, titulado “Decime algo lindo”.
El título del programa hace una clara referencia al viral video que Tamara protagonizó con el entonces presidente Alberto Fernández durante la pandemia, en un contexto informal dentro de la Casa Rosada.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión