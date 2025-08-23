Tamara Pettinato, hija del reconocido conductor Roberto Pettinato, regresa a la pantalla chica con un nuevo formato conducido por ella en Canal 9, titulado “Decime algo lindo”.



El título del programa hace una clara referencia al viral video que Tamara protagonizó con el entonces presidente Alberto Fernández durante la pandemia, en un contexto informal dentro de la Casa Rosada.

