Tamara Pettinato debutó con Decime algo lindo en Canal 9
Tamara Pettinato explicó que el ciclo busca “transformar lo feo en algo lindo” y agradeció a las autoridades del canal al que, según dijo, “nunca quiso irse”.
Este domingo debutó en Canal 9 Decime algo lindo, el nuevo ciclo de Tamara Pettinato. En la apertura dijo: “Creo que no hace falta decir por qué se llama así el programa. La verdad es que hay que transformar lo feo en algo lindo”.
También agradeció a las autoridades del canal y remarcó: “Es un canal que yo quiero mucho, un canal del cual nunca quise irme”.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DOC6GRTDi1_/
