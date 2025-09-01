Este domingo debutó en Canal 9 Decime algo lindo, el nuevo ciclo de Tamara Pettinato. En la apertura dijo: “Creo que no hace falta decir por qué se llama así el programa. La verdad es que hay que transformar lo feo en algo lindo”.



También agradeció a las autoridades del canal y remarcó: “Es un canal que yo quiero mucho, un canal del cual nunca quise irme”.



VIDEO https://www.instagram.com/p/DOC6GRTDi1_/

