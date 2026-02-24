La panelista volvió a ocupar su lugar en el programa y marcó así su retorno a uno de los espacios donde supo consolidarse en la televisión.

Ads

La vuelta se da en medio de cambios dentro del histórico ciclo, que busca reacomodarse tras la partida de su conductor principal. Pettinato, que ya había sido parte del panel en distintas temporadas, retomó su rol con el estilo frontal y descontracturado que la caracteriza.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DVIHpgUDrxz/



Ads

Ads