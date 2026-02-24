Tamara Pettinato regresó a Bendita
Este lunes se concretó el regreso de Tamara Pettinato a Bendita, el ciclo que atraviesa una nueva etapa luego de la salida de Beto Casella.
La panelista volvió a ocupar su lugar en el programa y marcó así su retorno a uno de los espacios donde supo consolidarse en la televisión.
La vuelta se da en medio de cambios dentro del histórico ciclo, que busca reacomodarse tras la partida de su conductor principal. Pettinato, que ya había sido parte del panel en distintas temporadas, retomó su rol con el estilo frontal y descontracturado que la caracteriza.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DVIHpgUDrxz/
