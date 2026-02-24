Edith Hermida habló tras su debut como conductora de Bendita y respondió a las críticas

Luego de su primera emisión al frente de Bendita en El Nueve, Edith Hermida se refirió a los cuestionamientos que surgieron tras la salida de Beto Casella y aseguró que, aunque algunas críticas duelen, está convencida de seguir adelante y sostener la continuidad del histórico ciclo.