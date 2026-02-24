Tamara Pettinato regresó a Bendita
Este lunes se concretó el regreso de Tamara Pettinato a Bendita, el ciclo que atraviesa una nueva etapa luego de la salida de Beto Casella.
Este lunes se concretó el regreso de Tamara Pettinato a Bendita, el ciclo que atraviesa una nueva etapa luego de la salida de Beto Casella.
El público que la sigue mostró sorpresa y tristeza por su salida.
Este viernes, Beto Casella se despidió oficialmente de Canal 9 y de Bendita TV, en lo que fue su último programa al frente del ciclo.
Luego de su primera emisión al frente de Bendita en El Nueve, Edith Hermida se refirió a los cuestionamientos que surgieron tras la salida de Beto Casella y aseguró que, aunque algunas críticas duelen, está convencida de seguir adelante y sostener la continuidad del histórico ciclo.