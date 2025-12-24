Edith Hermida habló después de su primera emisión como conductora oficial de Bendita en El Nueve y se refirió a las críticas que circulan en redes y en algunos sectores de la prensa desde que asumió el rol tras la salida de Beto Casella, quien estuvo al frente del programa durante más de 20 años.

En una charla exclusiva con Leo Arias para el ciclo Gossip, Hermida describió su estreno como un momento intenso y cargado de emociones, pero destacó su compromiso con el ciclo y con el público que la acompañó durante años como panelista.

La locutora defendió su decisión de quedarse en Bendita, subrayando que su permanencia responde tanto a su lealtad con su trabajo como con el equipo que hace posible el programa. Hermida reconoció que leer algunas críticas “duele”, pero también aseguró que comprende que cuando un formato tan popular atraviesa una transición hay voces encontradas. “Me duele leer algunos mensajes, no los tengo que leer, pero es algo que me pesa. Qué fácil es hablar desde afuera”, afirmó al referirse a los comentarios en redes.

Tras el debut, el nuevo panel de Bendita sufrió algunos cambios respecto de la etapa anterior, con figuras como Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke y Guille Barrios integrando la conducción junto a Hermida, mientras que otros nombres del ciclo original aún no han definido su continuidad.

Hermida se mostró firme en su convicción de continuar con el ciclo y dar continuidad a una marca televisiva que, aseguró, “trasciende a las personas”, y que representa un espacio de trabajo para un equipo técnico y artístico numeroso.



