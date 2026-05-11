Edith Hermida contó que la acusan de traidora por no irse con Beto Casella
Edith Hermida dio una entrevista para Infobae junto a María Laura Santillán y habló sobre el vínculo laboral y personal que mantiene con Beto Casella.
Edith Hermida dio una entrevista para Infobae junto a María Laura Santillán y habló sobre el vínculo laboral y personal que mantiene con Beto Casella.
El conductor de Bendita habló con Alejandro Fantino en Carnaval Streaming y explicó por qué prefiere mantener distancia de los empresarios. También cuestionó la mirada de los dueños sobre los trabajadores de la televisión.
Según reveló el periodista Gustavo Méndez, el conductor ya mantuvo conversaciones con directivos de El Nueve ante la posible salida de Casella hacia América TV. Si se concreta, sería uno de los pases televisivos más impactantes del año.