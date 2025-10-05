Beto Casella fue tajante: “No soy amigo de los dueños de los medios”
El conductor de Bendita habló con Alejandro Fantino en Carnaval Streaming y explicó por qué prefiere mantener distancia de los empresarios. También cuestionó la mirada de los dueños sobre los trabajadores de la televisión.
Beto Casella fue invitado al programa de Alejandro Fantino en Carnaval Streaming y habló sin filtros sobre su relación con los dueños de los medios para los que trabaja. El conductor de Bendita aseguró que mantiene una distancia deliberada con los directivos y que prefiere no tener vínculo personal con ellos.
“No soy amigo de los dueños de los medios. Cuando te invitan a cumpleaños o reuniones en Pilar, prefiero no ir. Después se complica, porque si te hacés amigo, es incómodo ir a reclamar por los compañeros que cobran poco”, explicó.
Casella también fue muy crítico con la mirada que —según él— muchos empresarios tienen sobre la televisión y sus trabajadores: “A los dueños de medios les cuesta pagar porque creen que los que laburamos en la tele somos todos vagos”.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DPcXqv6Dt8K/
