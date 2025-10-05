Beto Casella fue invitado al programa de Alejandro Fantino en Carnaval Streaming y habló sin filtros sobre su relación con los dueños de los medios para los que trabaja. El conductor de Bendita aseguró que mantiene una distancia deliberada con los directivos y que prefiere no tener vínculo personal con ellos.



“No soy amigo de los dueños de los medios. Cuando te invitan a cumpleaños o reuniones en Pilar, prefiero no ir. Después se complica, porque si te hacés amigo, es incómodo ir a reclamar por los compañeros que cobran poco”, explicó.



Casella también fue muy crítico con la mirada que —según él— muchos empresarios tienen sobre la televisión y sus trabajadores: “A los dueños de medios les cuesta pagar porque creen que los que laburamos en la tele somos todos vagos”.



Ads

VIDEO https://www.instagram.com/p/DPcXqv6Dt8K/

Ads