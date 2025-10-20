El periodista Gustavo Méndez reveló que Jorge Rial mantuvo conversaciones informales con directivos de Canal 9 para convertirse en el nuevo conductor de Bendita, el clásico ciclo que desde hace años lidera Beto Casella.

La posibilidad surge en medio de las versiones que indican que Casella estaría a un paso de dejar El Nueve para incorporarse a América TV, donde ya tendría todo encaminado para iniciar una nueva etapa laboral. Aunque su salida aún no fue oficializada, su desembarco en la señal del Grupo América sería inminente.

En ese escenario, Canal 9 comenzó a evaluar alternativas para la continuidad del programa, y el nombre de Jorge Rial aparece como el principal candidato. De concretarse, sería uno de los pases más fuertes de la televisión abierta en el último tiempo.

