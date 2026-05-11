Edith Hermida contó que la acusan de traidora por no irse con Beto Casella
Edith Hermida dio una entrevista para Infobae junto a María Laura Santillán y habló sobre el vínculo laboral y personal que mantiene con Beto Casella.
Durante la charla, la panelista de Bendita contó que muchas personas la criticaron y la acusaron de “traidora” por no haber acompañado a Casella en distintos cambios laborales. Además, habló del dolor que le generó la distancia con el conductor y la ausencia de mensajes entre ellos.
En la entrevista también se refirió a aspectos de su vida personal, habló sobre sus relaciones amorosas y recordó la difícil situación que atravesó durante años por el acoso de un fanático.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DYMih7ABuPA/
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