De lunes a viernes, el ciclo llegará para renovar el prime time del canal con una propuesta que combina televisión, redes sociales, streaming y contenidos virales.

Ads

El nombre del programa responde a su concepto central: Buena Televisión. Bajo esa idea, BTV propone un recorrido diario por lo más comentado, insólito y bizarro que dejó la jornada en la TV y en plataformas digitales como TikTok, con el objetivo de cerrar el día con humor, análisis y el estilo característico de Casella.

El equipo de panelistas estará integrado por Pachu Peña, Any Ventura, Ale Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Agustín Guardis, Walter Queijeiro, Enzo Aguilar, Gabriel Cartaña y Leo Raff. La locución estará a cargo de Mariano Flax y contará con la participación especial diaria de Franco Casella.

Ads

Con este estreno, Mandarina Contenidos suma su cuarto programa a la programación de América TV, reforzando su presencia en la grilla del canal.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DURlcCYDhdm/

Ads