La emisión estuvo atravesada por un clima de fuerte emoción, con panelistas visiblemente conmovidos y la ausencia de Edith Hermida, un detalle que no pasó inadvertido para la audiencia.

Ads

Sobre el cierre del programa, Diego Toni, director de programación de Canal 9, ingresó al estudio para saludar al conductor, le entregó un ramo de flores y le aseguró que las puertas del canal “siempre van a estar abiertas”. Casella agradeció el espacio, el acompañamiento del canal y, especialmente, el respaldo del público a lo largo de los años.

Además, invitó a los televidentes a seguir Bendita desde el lunes a las 20.30, aunque no confirmó quién quedará al frente de la conducción. En ese sentido, quedó abierta la posibilidad de que Edith Hermida asuma ese rol. Visiblemente emocionado, Beto cerró su despedida con un mensaje de gratitud que marcó el final de una etapa clave de su carrera en la televisión.

Ads



VIDEO https://www.instagram.com/reel/DSd2dfODmBx/?igsh=aWFxbzJtcTB0Y2xl

Ads