Así fue el debut de Beto Casella en América TV
Tras 20 temporadas en Canal 9 con Bendita, Beto Casella debutó en América con BTV, su nuevo programa, y arrancó con buen rating, ubicándose segundo en su franja.
Después de 20 temporadas como una de las figuras fuertes de Canal 9 con Bendita, Beto Casella regresó este miércoles a la televisión abierta con un nuevo desafío: BTV, su flamante ciclo en la pantalla de América.
El conductor debutó con gran expectativa y acompañado por gran parte del equipo que lo acompañó durante años, marcando así una continuidad en el estilo que lo consolidó en la TV. A poco de comenzar el programa, el envío ya tocaba picos de 3.8 puntos de rating y se ubicaba segundo en su franja horaria, un dato que no pasó desapercibido en el arranque.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DU67sIvjj7H/
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión