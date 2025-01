El presidente Javier Milei confirmó hoy que buscará eliminar la custodia que mantiene Fabiola Yáñez, que vive en Madrid luego de separarse y denunciar por violencia de género al ex mandatario Alberto Fernández.

"Le pedí a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y ex pareja del ex presidente", escribió el jefe de Estado.

Y siguió con cuestionamientos a la ex primera dama y al ex presidente Alberto Fernández. "Seguro que la justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura", concluyó Milei.

Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia. https://t.co/0qjuFTRBp5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 2, 2025

El anuncio presidencial, realizado a través de su cuenta de la red social X, llega tras la difusión de fotos de Yáñez en una cena de lujo en Madrid.

Por su lado, Bullrich citó su mensaje y le contestó: “Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia”.

Yáñez vive en Madrid junto con su hijo Francisco, fruto de su relación con Alberto Fernández. La custodia es de la Policía Federal y cuesta por agente, como mínimo, 18 mil dólares mensuales. Ese valor es en concepto de pasajes, alojamiento y viáticos, además de otros gastos, y lo paga el Estado argentino.

En las últimas horas, tras la viralización del video que mostraba a la ex primera dama en la cena de Año Nuevo, La Libertad Avanza ya había avanzado para retirarle la custodia.

Fue por intermedio de Marcela Pagano, diputada de LLA, que impulsa un proyecto en la Cámara baja para limitar los alcances de la protección y que rija solamente para el territorio argentino.

"Sobre el caso de Fabiola Yáñez y el beneficio de estar custodiada con el bolsillo de todos los argentinos en España mientras mantenía una cita amorosa, decidí presentar un proyecto de ley para eliminar las custodias en el exterior de ex mandatarios", manifestó Pagano.