Mientras el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, se resguarda en un departamento de Puerto Madero que le prestó su amigo Enrique “Pepe” Albistur, marido de Victoria Tolosa Paz, los vecinos pegaron carteles en las ventanas para rechazar su presencia. “Típico de machirulo”, se lee en uno de ellos.

Luego de la denuncia por violencia de género, la ex primera dama, Fabiola Yáñez, volverá a declarar el martes ante la Justicia, donde se prevé que se presente como querellante. En tanto, la abogada que designó Yáñez en la causa, Mariana Gallego, todavía no fue formalmente presentada en el expediente.

Puede interesarte

A la par de la entrevista que le concedió Yáñez a Infobae, el ex mandatario también dio dos notas, una al portal El Cohete a la Luna y otra al diario El País de España. Y si bien ninguna fue publicada todavía, en un anticipo del primer reportaje mencionado adelantaron que Fernández señaló que "el hematoma no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas”.

“Fernández dice conservar chats con la madre de Yáñez, en los que compartirían la preocupación por el alcoholismo de ella, y reitera en forma obsesiva varias preguntas”, manifestaron.

Según el medio, el ex jefe de Estado planteó: “Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo? ¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato? Viví 17 años con Marcela Luchetti y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido”.

Puede interesarte

Una de las últimas personas de renombre en referirse a la denuncia por violencia de género fue la vicepresidente, Victoria Villarruel, quien a diferencia de Horacio Rodríguez Larreta se mostró con cierta indiferencia y remarcó que no siente “lástima” por la ex primera dama. “La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían”, subrayó.

“Perdonen por no sentir lástima”; “Pido disculpas por no empatizar”; “Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada”; o “Dejen de subestimar a nuestro pueblo”, fueron algunas de las frases que repartió Villarruel en un extenso mensaje que publicó en X.