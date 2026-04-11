El expresidente Alberto Fernández compartió un posteo por el cumpleaños de su hijo en un contexto atravesado por la expectativa judicial, ya que la Cámara Federal de Casación Penal se encuentra evaluando resoluciones que podrían incidir en las causas en las que está involucrado.

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Mientras avanza ese proceso, el exjefe de Estado se manifestó a través de redes sociales con un mensaje dedicado a su hijo, en una jornada de carácter personal, aunque marcada por la incertidumbre en el plano judicial.

La instancia en Casación es clave, ya que se trata de un tribunal superior que revisa fallos y define si se confirman o modifican decisiones adoptadas en etapas anteriores. De lo que resuelva ese organismo dependerá el rumbo de las investigaciones y el encuadre legal del exmandatario en las causas en curso.

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En este marco, la expectativa está puesta en los próximos días, cuando se conozca la resolución que podría marcar un punto de inflexión en su situación judicial.

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