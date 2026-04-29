La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado, y ordenó revisar el fallo dictado previamente por la Cámara Federal.

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La decisión fue adoptada por la Sala IV del tribunal, con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia y se pronunció a favor de mantener el procesamiento.

Casación hizo lugar al recurso presentado por la defensa del ex mandatario y dispuso que la instancia anterior dicte un nuevo pronunciamiento sobre su situación procesal.

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El fallo se apoyó, entre otros puntos, en la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien había sostenido que no existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento.

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En ese sentido, los jueces remarcaron que “no hay juez sin acusador” y consideraron que la Cámara Federal había confirmado el procesamiento “sin una base acusatoria suficiente”, lo que implicó una vulneración del principio acusatorio. Carbajo, en su voto, sostuvo que la resolución anterior fue dictada “en exceso de la pretensión oportunamente expuesta por la acusación”.

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Por su parte, Hornos argumentó en disidencia que el fallo no era definitivo y que debía mantenerse vigente para permitir el avance de la investigación, al considerar que existían elementos que justificaban profundizar la pesquisa por presuntos hechos de corrupción.

La causa investiga si, a partir del Decreto 823/2021, se centralizó la contratación de seguros estatales en Nación Seguros S.A., habilitando la participación de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y un eventual perjuicio económico para el Estado.

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En ese expediente, Fernández había sido procesado por “negociaciones incompatibles con la función pública”, con un embargo de $14.634.220.283,68 y prohibición de salida del país. También están involucrados otros imputados, entre ellos Diego Nicolás Rosendi, Agustín Beraldi y la firma Bri Brokers S.A.

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Pese a la resolución de Casación, la investigación continúa y la Cámara Federal deberá analizar nuevamente la situación del ex mandatario, así como el impacto de esta decisión sobre el resto de los involucrados.

Fuente: con información de TN