sector agropecuario

Las nueces Pecán, un cultivo que no para de crecer

Se estima que la temporada 2023 ha finalizado con algo más de 2.500 toneladas producidas de Pecan. Entre Ríos es la provincia con mayor volumen de producción, con el 54% a nivel país, seguida por Buenos Aires con el 20%, el NOA con el 12%, Santa Fe con el 8%, Corrientes con el 3%, Chaco con un 2% y por último Córdoba con el 2%.