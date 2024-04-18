sector agropecuario

Mar del Plata produce "un 20% del total de frutillas a nivel nacional"
Así lo indicó el productor de frutillas, Agustín Maqueira y agregó que la cosecha se realiza entre noviembre y mayo, debido a las condiciones climáticas de la zona.
Así lo indicó el productor de frutillas, Agustín Maqueira y agregó que la cosecha se realiza entre noviembre y mayo, debido a las condiciones climáticas de la zona.
El titular de la cartera agraria encabezó la reunión del Consejo para el Desarrollo del Sudoeste bonaerense.
Las temperaturas permanecen por debajo de un umbral específico, generalmente por debajo de los 7°C, necesario para que los frutales rompan su estado de dormición y puedan florecer y producir frutos apropiadamente.
Se trata de productos de origen biológico utilizados para mejorar el crecimiento de las plantas, controlar plagas y enfermedades, y mejorar la fertilidad del suelo.
Se estima que la temporada 2023 ha finalizado con algo más de 2.500 toneladas producidas de Pecan. Entre Ríos es la provincia con mayor volumen de producción, con el 54% a nivel país, seguida por Buenos Aires con el 20%, el NOA con el 12%, Santa Fe con el 8%, Corrientes con el 3%, Chaco con un 2% y por último Córdoba con el 2%.
Lo aseguró Santiago del Solar, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante la gestión de Mauricio Macri. Fuertes cuestionamientos a Milei por el anuncio sobre retenciones.
El emprendimiento denominado "Establecimiento La Matera" se ubica en provincia de Buenos Aires, Mercedes y comenzó con la plantación de nuez pecán.
“Europatagónica” se dedica a la producción de alimentos balanceados para animales de granja.
El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) mostró una importante desaceleración en su caída durante abril, al contraerse un 1,3% interanual, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), dato que fue mejor al esperado por el mercado. La menor caída interan