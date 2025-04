Luego que el presidente Javier Milei anunciara este lunes que a fines de junio se termina el esquema de reducción temporal de retenciones, dirigentes agropecuarios salieron en coro a cuestionar esos dichos, se mostraron “sorprendidos” y vaticinaron una caída de la producción.

“A las exportaciones tradicionales se las hemos bajado, vuelven en junio. Dijimos que eran transitorias, así que si el campo tiene que liquidar, que lo hagan ahora porque en junio vuelven las retenciones”, dijo Milei en tono de advertencia. Si eso se confirma, desde el 1 de julio los derechos de exportación (DEX) subirán hasta 7 puntos porcentuales.

Una de las primeras voces que se escuchó fue la del titular de Coninagro, Lucas Magnano, quien se mostró “sorprendido” porque el sector no esperaba ese anuncio en este momento. “El productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo”, dijo.

Puede interesarte

Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), subrayó que “los dichos del Presidente hacen acordar a otras épocas de la política que se pensaba que habían quedado atrás”.

Y añadió: “Si no logramos bajar los DEX, este tipo de política económica que está llevando adelante el Presidente lo único que garantiza es que en el 2026 haya menos dólares del sector agropecuario porque la producción va a caer claramente con este nivel de precios”.

De concretarse la suba, la alícuota de las retenciones para la soja pasará de 26% a 33% mientras que los derivados de soja (harina y aceite) pasará de 24,5% a 31%. En el caso del trigo, maíz, sorgo y cebada se elevarán de 9,5% a 12% y el girasol irá de 5,5% a 7%.

Puede interesarte

Por su parte, Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA), se mostró confiada en que el Gobierno revierta los dichos del Presidente: “Ellos dijeron que si las condiciones macroeconómicas lo permitían, se sostendría la baja, y entendemos que esas condiciones están dadas. Por eso, esperamos que sea definitiva”.

Finalmente, Santiago del Solar, quien fuera jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante la gestión de Mauricio Macri sorprendió con su tono crítico. “La verdad que no esperaba esto. Un liberal no puede ponerle el nombre a un sector productivo y decirle ‘haga lo que yo digo, porque si no…’. Eso es autoritario, no es una política liberal”, señaló.

Fuente: DIB